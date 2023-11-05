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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasına yönelik çabaların ele alındığı aktarıldı.

Tarafların, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Fidan'ın Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve bölgede ateşkes sağlanması konularının ele alındığı belirtildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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