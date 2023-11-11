Dilara Pınar ARIÇ Incohis 2023'te Bildiri Sundu
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Dilara Pınar ARIÇ Incohis 2023'te Bildiri Sundu. Dilara Pınar ARIÇ Incohis 2023 konferansında Günümüz Atasözleri ve Deyimlerde Allah konulu bildiri sundu.
Dilara Pınar ARIÇ Incohis 2023 konferansında Günümüz Atasözleri ve Deyimlerde Allah konulu bildiri sundu.
Çeşitli akademisyenlerin sunduğu bildiriler sonrası sertifika verildi.
İstanbul Üniversitesinde doktora yapmakta olan Dilara Pınar ARIÇ Gülümse Hayata kitabı yazarıdır.
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