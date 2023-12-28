Dikkat Son 2 Gün! Bu Vergiler 2024'te Artacak! 2024 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi ve Harçlar: Emlak, Çevre ve Daha Fazlası

Yılın sonuna yaklaşırken, sürücü belgesi, kimlik ve pasaport yenileme süreçleri hız kazanıyor. Resmi Gazete'de 25 Kasım’da yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak yeni vergi ve harçlar netleşti. Bu kapsamda, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için yeniden değerleme oranı %58.46 olarak belirlendi.

Zam Öncesi Yenileme Telaşı ve Randevu Zorlukları

Yeni yılın getireceği zamlar göz önüne alındığında, vatandaşlar zam öncesi belgelerini yenilemek için çaba gösteriyor. Ancak büyük şehirlerde randevu bulmak oldukça zorlaşıyor. Özellikle İstanbul'da sürücü belgesi randevularının yeni yıla kadar dolu olduğu görülüyor. Ankara ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerde ise bazı ilçelerde 29 Aralık'a kadar randevu bulmak mümkün.

2024 Yılı Kimlik ve Sürücü Belgesi Ücretleri

2023 yılında kimlik yenileme ücretleri doğum ve değiştirme için 83 TL, kayıp durumunda ise 166 TL olarak belirlenmişti. Eski tip sürücü belgesinin değerli kağıt bedeli ise 13 TL idi. 2024 yılında bu ücretlerin artış göstermesi bekleniyor.

Pasaport Randevularında Yaşanan Yoğunluk

Pasaport yenileme sürecinde de benzer bir yoğunluk yaşanıyor. Çoğu yerde pasaport randevuları 2024 Ocak ayına kadar dolmuş durumda. 2022 yılının son ayında pasaport harcını ödeyen ve 2023 yılında randevusu olan vatandaşlar, ek ücret ödemek zorunda kalmıştı.

2024 Yılı Pasaport Harçları

Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılında pasaport harçları şu şekilde olacak:

6 aylık pasaport 1.034 TL'den 1.638 TL'ye,

1 yıllık pasaport 1.512,45 TL'den 2.395 TL'ye,

2 yıllık pasaport 2.469,15 TL'den 3.912 TL'ye,

3 yıllık pasaport 3.507,75 TL'den 5.557 TL'ye,

3 yıldan uzun süreli pasaportlar için harç ise 4.943,25 TL'den 7.832 TL'ye yükselecek.

IMEI Kayıt Ücretlerindeki Artış

Yurtdışından telefon getirenler için IMEI kayıt ücreti de önemli bir artış gösteriyor. 2023 başında 2 bin 732 TL olan ücret, Temmuz 2023 itibarıyla 20 bin TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılında bu ücretin 31 bin 692 TL'ye çıkacağı öngörülüyor.

Bu değişiklikler, vatandaşların yeni yıl öncesi belge yenileme ve randevu alma süreçlerinde yoğunluk yaşamasına neden oluyor. Yeni yılda uygulanacak bu zamlar ve harçlar, bireysel bütçeler üzerinde önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor.