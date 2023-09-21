Dikkat! Kerem Ökten'den Kışın İlk İşaretleri: Donmaya Hazır mısınız?

Son dönemlerde Türkiye'nin meteorolojik dengesi sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Bir gün yüksek sıcaklık hissedilirken, diğer gün soğuk hava kendini gösteriyor. Türkiye'nin tanınmış meteoroloji uzmanlarından Kerem Ökten, yaklaşan soğuk hava koşullarına dair bilgilendirme yaptı. İşte en yeni hava durumu tahminleri.

Kerem Ökten'den Sosyal Medya Üzerinden Şaşırtan Paylaşımlar

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı hava durumu tahminleriyle sürekli olarak gündeme geliyor. Ökten, Türkiye'nin yakın gelecekte farklı hava olaylarıyla karşı karşıya kalacağına dair ipuçları veriyor. Ekim ayında beklenen yağış miktarının artacağına dair detaylar da bu paylaşımlar arasında yer alıyor.

Eylül Ayının Sonlarına Doğru Beklenen Soğuma

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları endişelendiriyor. Büyük şehirlerde yaşanan baraj doluluk oranı düşüklüğü de bu endişeyi artırıyor. Ancak meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, 27 Eylül tarihini işaret ederek sıcaklıkların azalacağına dair umut verdi. Soğuk havanın müjdesini veren Ökten, sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.

27 Eylül İle Başlayacak Olan Soğuma Dönemi

Kerem Ökten, 27 Eylül tarihinden itibaren hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşeceğini duyurdu. Ökten, bu tarihe kadar yüksek sıcaklıkların yaşanacağını, ancak Ekim ayından itibaren yağışlı bir döneme girileceğini belirtti. Özellikle Kasım ayının da yağışlı geçeceğine dair vurgulamalar yaptı.

Türkiye'de Baraj Doluluk Oranlarına Dair İyi Haberler

Barajların doluluk oranı, büyük şehirlerde su krizi riskini gündeme getiriyor. Kerem Ökten, bu konuda da vatandaşları rahatlatan açıklamalar yaptı. "Barajlar yüzde 100 dolacak mı?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek, yaklaşan yağışların barajları olumlu etkileyeceğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin yakın gelecekte yaşayacağı hava koşulları hakkında önemli tahminlerde bulunuyor. Ekim ve Kasım aylarında yağışların artacağını ve baraj doluluk oranlarının yükseleceğini belirterek, vatandaşları umutlandırıyor.