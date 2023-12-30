Dikkat! Herkesi İlgilendiriyor! Bunları Yapmazsanız Çok Büyük Cezalar Ödersiniz!

2024 yılı, hayatımızın pek çok alanında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu değişikliklerden en önemlileri, günlük ev kiralamalarından cep telefonlarının IMEI kayıtlarına kadar uzanıyor. Özellikle 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacak olan bu yenilikler, hem vatandaşlar hem de sektör temsilcileri için büyük önem taşıyor. İşte bu değişiklikler ve getireceği yenilikler:

Günlük Ev Kiralamalarında Yeni Dönem

1 Ocak'tan itibaren günlük ev kiralamaları için yeni düzenlemeler devreye girecek. Bu düzenlemeler, özellikle Airbnb gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen kiralamaları etkileyecek. Turizm amaçlı kiralanan konutlar için artık izin belgesi almak zorunlu hale getiriliyor. İzin belgesine sahip olmayan ev sahiplerine, konut başına 100.000 TL ceza uygulanacak. 15 gün içinde izin belgesi alınmazsa ve kiralamaya devam edilirse, bu ceza 500.000 TL'ye yükselecek.

IMEI Numaralarında Kayıt Zorunluluğu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2024 itibariyle ithal edilen veya imal edilen, ayrıca yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kaydedilmesi zorunlu olacak. Kayıt işlemleri, ithalatçılar ve imalatçılar için ayrılan hesaplar üzerinden yapılacak. Bu hesapların oluşturulması, BTK'nın elektronik ortamında elektronik imza ile gerçekleştirilecek.

Ayrıca, IMEI numaraları BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olsa bile, son sinyal alındıktan sonra kesintisiz bir yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz yedi yıl boyunca elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmazsa, cihazlar kullanıma kapatılacak.

Bu yeni düzenlemelerin amacı, kayıt dışılığın önüne geçmek ve sektörleri daha sağlıklı bir şekilde ilerletmek. Vatandaşların ve sektör temsilcilerinin bu değişikliklere hazırlıklı olması önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde, bu düzenlemelerle ilgili daha fazla bilgi ve detayın paylaşılması bekleniyor.