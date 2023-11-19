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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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