  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı:

Yayınlanma:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin, "Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü, 18 Ekim'de resmi X hesabı aracılığıyla görevlerine devam ettiklerini açıklamıştır. İddiaya konu görüntüler, BM birliklerinin görev yerlerinde rutin yaptıkları rotasyonlar sırasında kayda geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Babacan Filistin’in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti
Babacan Filistin’in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti
Filistin Bayrağındaki Her Renk Bir Hikaye Anlatıyor! Filistin Bayrağının Anlamı Ne? Filistin Bayrağının Renkleri Nedir?
Filistin Bayrağındaki Her Renk Bir Hikaye Anlatıyor! Filistin Bayrağının Anlamı Ne? Filistin Bayrağının Renkleri Nedir?
Tekirdağ'ın en meşhur köftecileri: Tekirdağ'daki 7 köfte ustası
Tekirdağ'ın en meşhur köftecileri: Tekirdağ'daki 7 köfte ustası
Cani Baba Tutuklandı! Esra Erol Programı İhbar Kabul Edildi
Cani Baba Tutuklandı! Esra Erol Programı İhbar Kabul Edildi
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişi Kosova'da yakalandı
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişi Kosova'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nı Açıkladı: İşte Detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nı Açıkladı: İşte Detaylar
Giresun'da sağlık çalışanlarına saldırı
Giresun'da sağlık çalışanlarına saldırı