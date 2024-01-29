DEVA'lı Karal: Tarih 57 İslam ülkesini ne yazık ki korkak ve pısırık olarak işleyecek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’na açtığı soykırım davasıyla ilgili olarak, “Filistin’i, gayrimüslim bir ülke Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet etti. 57 İslam ülkesi ise yaşanan soykırımı, katliamı sadece seyretti. Tarih, Güney Afrika’yı yazacak, 57 İslam ülkesini de ne yazık ki korkak ve pısırık olarak işleyecek.” dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, partisinin belediye başkan adaylarına yönelik verilen eğitim seminerinde Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail hakkında verdiği kararı değerlendirdi. Milletvekili Karal, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’na Soykırım Sözleşmesi ihlali gerekçesiyle açtığı davada, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmettiğini ve İsrail'in davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddettiğini anımsattı.

“57 İslam ülkesi yaşanan soykırımı, katliamı, bebek ölümlerini, insanlık dramını sadece seyretti”

Karal, bu kararın tarihi bir özellik taşıdığının altını çizdi. Kararın, Gazze’de yaşanan soykırımın tüm dünya çapında hukuk nezdinde tescil edilmesine yönelik büyük bir adım olduğunu vurgulayan Karal, “Dünyada 57 tane, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan İslam ülkesi var. Gazze’de yaşanan soykırımı, gayrimüslim bir ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet etti. 57 İslam ülkesi ise yaşanan soykırımı, katliamı, bebek ölümlerini, insanlık dramını sadece seyretti. Ne yazık ki tarihe geçmek, böyle bir soykırımda sesini yükseltmek İslam ülkesi olmayan bir ülkeye nasip oldu. Biz sadece birbirimize laf atıyoruz, hamaset yapıyoruz. Hiçbir İslam ülkesi, Gazze’de Müslümanlara yönelik yapılan soykırıma karşı gayrimüslim bir ülke kadar cesaretli olamadı. Tarih, Güney Afrika’yı yazacak, bu 57 İslam ülkesini de ne yazık ki korkak ve pısırık olarak işleyecek.” diye konuştu.