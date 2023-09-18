Deprem Uzmanı Naci Görür Uyarıyor Gaziantep ve Marmara İçin Alarm Zilleri Çalıyor!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi 50 bini aşkın kişinin canına mal oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ve desteklerle vatandaşlar yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyor.

Gaziantep'te Vakit Daralıyor

Deprem uzmanı Naci Görür, tüm Türkiye'nin yaralarını sarmaya çalıştığı bir dönemde, Gaziantep için de "vakit daralıyor" uyarısında bulundu. Bu uyarı, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanları endişeye sevk etti.

Marmara için Yeni Uyarılar

Naci Görür, daha önce 11 ili büyük yıkıma uğratan depremin ardından Marmara Bölgesi için de alarm verdi. Uzman, Marmara'da daha şiddetli bir depremin yakın olduğunu ve özellikle İstanbul'da büyük yıkımların yaşanabileceğini belirtti.

Toplumun Bilinçlenmesi Gerekiyor

Depremin ardından yaşanan can ve mal kaybının etkileri sürerken, Naci Görür'ün yaptığı bu uyarılar toplumun daha fazla bilinçlenmesi için bir fırsat olabilir. Yapılan yardımlar ve alınan önlemler ne kadar önemliyse, gelecekte yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlıklı olmak da bir o kadar mühim.

Naci Görür'ün fırtına öncesi sessizliği bozduğu bu dönemde, Türkiye'nin dikkatini çekmek ve ciddi önlemler alınması için bir katalizör olabilir. Hem Gaziantep hem de Marmara için zaman daralıyor; toplum, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.