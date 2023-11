Deprem Uzmanı Japon Yoshinori Moriwaki Açıkladı: Marmara İçin Deprem Saati Yaklaşıyor!

Adıyaman'da düzenlenen ve önemli deprem bilgilerinin paylaşıldığı bir seminerde Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için ciddi bir deprem tehlikesinin altını çizdi. Moriwaki, bölge halkını ve yetkilileri olası büyük bir afet konusunda uyardı.

Deprem Tehlikesi ve Marmara Bölgesi'nin Geleceği

Uzman Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzun süre sessizliğini koruduğunu ancak son dönemde Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi bölgelerde yaşanan sarsıntılarla bu durumun değiştiğini belirtti. Marmara Bölgesi'nin bu denli büyük bir deprem riski altında olmasının sebeplerini ve özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu şehirlerin risk altında olduğunu vurguladı.

Doğu Anadolu Fay Hattı ve Potansiyel Riskler

Moriwaki'ye göre, Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay ve çevresindeki deniz altı bölgelerinde kırılma potansiyeline sahip. Bu durum Bingöl, Karlıova, Bitlis ve Muş için de geçerli. Deprem uzmanı, Türkiye'nin Japonya ile benzer sismik özellikler taşıdığını, yani her an her yerde bir deprem olabileceğini ifade etti.

Yapısal Hazırlık ve Önemli Uyarılar

Moriwaki'nin üzerinde durduğu bir diğer konu da yapısal hazırlıklar oldu. Depremlerden korunmada bina temellerinin sağlamlığı ve zemin iyileştirmelerinin önemi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Hatay'da yaşanan bina çökmelerine değinerek, yapılan hataları ve alınması gereken tedbirleri anlattı.

"Marmara'ya Dikkat!" Uyarısı ve Önlemler

6 Şubat depremi sonrası, artçı sarsıntıların dışında yeni büyük bir deprem beklemediklerini söyleyen Moriwaki, ancak Marmara Bölgesi için aynı durumun geçerli olmadığının altını çizdi. Bölgenin yoğun nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir depremin çok daha fazla can kaybına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bu seminer, hem halkın hem de yetkililerin, deprem hazırlıkları konusunda daha dikkatli ve bilinçli olmaları için bir çağrı niteliğindeydi. Moriwaki'nin uyarıları, bölgede yaşayan insanların hayatlarını koruyacak önlemlerin alınmasında büyük bir önem taşıyor.