Deprem Uzmanı Japon Moriwaki'den Korkutan Uyarı: Marmara Depremi Felaket Olacak

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgeleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Moriwaki, Eskişehir'de KYK Yapı Kimyasalları'nın düzenlediği bir eğitimde konuştu ve özellikle İstanbul'daki deprem riskine dikkat çekti.

Marmara'da Büyük Deprem Olma İhtimali Yüksek

Moriwaki, Marmara bölgesinde büyük bir depremin olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelebilecek bir kırılmanın, 7.9 şiddetinde bir depreme yol açabileceğini ifade etti. Gölcük'ten Silivri'ye kadar olan bölgede birden fazla fay hattının aynı anda kırılması durumunda bu şiddetin gerçekleşebileceğini söyledi.

İstanbul'da En Çok Etkilenecek İlçeler

Moriwaki, özellikle İstanbul'da zeminin yumuşak olduğu bölgelerde acil kentsel dönüşüm yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Eski Atatürk Havaalanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece gibi bölgelerde zeminin çok yumuşak olduğunu ve bu yerlerde öncelikli olarak dönüşüm yapılması gerektiğini belirtti. 1999 Gölcük depreminde İstanbul'un bazı bölgelerinde ciddi hasarlar meydana geldiğini, bu durumun zayıf zemin yapısından kaynaklandığını ifade etti.

Eskişehir Göz Ardı Edilmemeli

Eskişehir için de deprem riskinin göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Moriwaki, bu bölgede de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin dünya çapında deprem kaynaklı can kayıpları sıralamasında üçüncü sırada olduğunu vurgulayarak, ülkenin deprem konusunda kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Ayrıca, Türkiye'de depremlerin domino etkisi yaratarak birbirini izlediğini, 2020'de Elazığ ve İzmir'deki depremlerin bu duruma örnek olduğunu belirtti. Moriwaki, bu depremlerin bölgesel uyarılar olarak kabul edilmesi gerektiğini ve benzer durumların diğer bölgelerde de yaşanabileceğini ifade etti.