Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Açıklama! Büyük Deprem Kapıda mı?

Frank Hoogerbeets, halk arasında "Deprem kahini" olarak tanındıktan sonra yeniden gündeme geldi. Uzman, Akdeniz'de yer alan Helen Fayı hakkında endişe veren tahminlerde bulundu. Eğer bu fay hattı kırılırsa, ciddi bir deprem oluşabileceğine dikkat çekti.

Helen Fayı'nın Geçmişi ve Potansiyel Tehlikesi

Geçmişte Helen Fayı'nın kırılması büyük felakete sebep olmuştu. Hoogerbeets, bu fay hattının kırılması halinde, Girit'ten Kıbrıs'a kadar olan bölgenin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Geçmişte bu fayda 8.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlattı.

Milattan Önce 365'te Büyük Deprem

Frank Hoogerbeets, son değerlendirmelerinde şu bilgilere yer verdi: “Helen Fayı’nda yaşanan kırılma, milattan önce 365 yılında Girit'te büyük bir depreme sebep oldu. Bu deprem, Güneş'in doğuşuyla birlikte gerçekleşti ve aynı zamanda dolunay zamanına denk geldi.”