Deprem Bölgesinde Kış İhtiyaçları Artıyor

Ülkemizde 6 Şubat 2023 sabahı meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana şehirlerini etkiledi. Son resmî açıklamalara göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının, 50.783’e, aralarından bir kısmı kalıcı engellerle yaşamına devam eden yaralı sayısı ise 107 bine ulaştı. Afetten doğrudan etkilenen kişi sayısının ise 9.1 milyon olduğu ifade ediliyor.

Kış, özellikle geçici barınma şartlarında yaşayan bölge sakinlerini kaygılandırıyor. Depremden etkilenen bölgelerde, soğuk hava koşullarıyla mücadele etmek, deprem sonrası altyapının zaten zayıflamış olduğu bir ortamda büyük zorluklar yaratıyor. Deprem sonrası yaşanan yıkım ve hasarın ardından, çok sayıda çocuklu aile, engelliler ve yaşlılar hala geçici barınma alanlarında yaşıyor. Soğuk hava koşulları, bu alanlarda yaşayanların daha fazla ısınma sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden olacak. Hayata Destek Derneği, yayımladığı yeni deprem durum raporunda, kış şartları da dâhil olmak üzere ihtiyaçları aktardı.

Dernek depremlerin ilk gününden bu yana Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere insani yardım müdahalelerine devam etmekte. Derneğin saha çalışanları aracılığıyla kırsalda ve şehir merkezlerinde yer alan barınma alanlarında su, sanitasyon ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor, altyapı faaliyetleri yürütüyor; afetten etkilenmiş çocuklara ve yetişkinlere psikolojik/psikososyal destek (MHPSS) çalışmaları düzenliyor ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için çalışıyor.

Konteynerler kış koşullarına göre yenilenmeli, duş, tuvalet, su altyapılarına yatırımlar devam etmeli. Hijyen, gıda ve kışlık ihtiyaç paketleri de bölgeye gönderilmeli.

Derneğin saha ekiplerinden aktarılan bilgilere göre kış koşullarını daha sert yaşaması beklenen bölgelerin başında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'daki kırsal alanlar ve gayri resmi yerleşkeler geliyor. Özellikle Adıyaman’da kar yağışı ile beraber yolların kapanması halinde kırsal alanlara ulaşım konusunda zorluk yaşanması riski fazla. Konteynerlerin büyük bir kısmının kışa hazır olmaması ve çadır alanlarının kış koşullarına uygun kapasitede olmaması da bölge sakinleri risk taşıyor. Hayata Destek’in deprem durum raporunda, Hatay’daki yaşam alanlarında elektrikli soba, branda, halı-kilim, su ısıtıcısı ve kışlık giyim eşyaları gibi ihtiyaçlar olduğu belirtiliyor. Ayrıca gayri resmi barınma alanlarında bulunan çadırların yıpranmış olduğu, kışa uygun olmadığı, yağan yağmurlardan sonra çadırların su geçirdiği ve çadır içerisinde bulunan tüm eşyaların ıslandığı tespit ediliyor. Dernek çalışanları tarafından Kahramanmaraş’ta ailelerin öncelikle temizlik, gıda ve kışlık paketlere ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyaçların uzun bir süre daha devam edeceği aktarılıyor. Havaların soğumasıyla birlikte bölgede yaşamını sürdürenlerin, su tanklarının donması, konteynerlerin giderleri ve su borularının donması gibi sorunlarla karşılaşmasından endişe duyuluyor. Malatya’da köylerde kurulan konteynerlerde duş ve tuvalet bulunmaması, özellikle kış şartlarında hijyen imkanlarına erişimde sorun yaşanacağına işaret ediyor. Konteynerdeki ısınma ihtiyacının elektrik bağlantısıyla sağlanması fakat şehirde sıklıkla elektrik kesintilerinin olması da kışa hazırlık süreciyle ilgili önemli bir endişe kaynağı.