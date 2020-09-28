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Denizli'de ambulansla pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Denizli'de ambulansla pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Muğla'dan hasta nakleden ambulansın Denizli girişinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait pikapla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Gülbahar Akdemir yönetimindeki 48 ABP 465 plakalı ambulans, Murat Bektaş'ın kullandığı Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 BSA 05 plakalı pikapla çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki hasta Mustafa Büyükar, Tuğçe Buyruk, Tülay Ceylan ile pikaptaki Mehmet Sarıkaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kara yolunda ilerleyen ambulans, kavşakta karşıya geçmeye çalışan pikapla çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruluyor.

Anahtar Kelimeler:
AmbulansKazaTrafik
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