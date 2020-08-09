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Denizli'de sağanak etkili oldu

Denizli'de sağanak etkili oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gültepe Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Oğuzhan Caddesi'nde çöken yol nedeniyle bir kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Trafik ekipleri su altında kalan bazı yollarda ilerleyen sürücüleri durdurarak uyarılarda bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de su basan iş yeri ve evlerde tahliye çalışması yaptı.

Anahtar Kelimeler:
ItfaiyeSağanakSu BasmakYol
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