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Denizli Acıpayam'da Maden Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli Acıpayam'da Maden Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir krom madeninde yaşanan göçük, derin üzüntüye sebep oldu. Olayda, iki değerli can kaybı yaşandı ve bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Acıpayam'daki Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında, sebebi henüz belirlenemeyen bir göçük yaşandı. Bu üzücü olay, bölge halkında derin bir etki bıraktı.

Kurtarma Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olayın hemen ardından, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, göçük altında kalan üç kişiden biri sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçi Rıfat Salman, hemen Pamukkale Üniversitesi Hastanesine nakledildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kayıpların Yası

Maalesef maden mühendisi Kadir Özer ve maden işçisi Mustafa Karahan hayatlarını kaybetti. İki değerli insanın cenazeleri, ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altından çıkarılarak, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Yetkililerden Açıklama

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından bir açıklama yaparak kazanın üzücü boyutunu vurguladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı işçiye ise acil şifalar dileyerek, adli soruşturmanın başlatıldığını ve olayın aydınlatılmasının ardından gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Maden hakkında bilgi veren Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Maden ocağının, yatay seviyede yaklaşık bin metre olduğu ifade edildi. Bunun yaklaşık 700 ila 800 metresinde, içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle 3-4 metrelik göçük olduğu. Tabii bütün bu hususlar, orada yapılacak teknik inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an için tabii ki bu konularla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi vermek mümkün değil. Teknik ekiplerin konuyu incelemesi neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Mühendis bir arkadaşımız hayatını kaybedenlerden, diğer arkadaşımız da çalışan işçi arkadaşlarımızdan. Ben, Allah'tan rahmet diliyorum ölen vatandaşlarımıza, ölen arkadaşlarımıza. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak:Haber Kaynağı

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