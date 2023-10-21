  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Darüşşafakalılar Ata'nın Huzurunda

Darüşşafakalılar Ata'nın Huzurunda

Yayınlanma:
Darüşşafakalılar Ata'nın Huzurunda
Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyeleri, mezunlar, bağışçılar, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan büyük bir kafile ile Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160., Eğitim Kurumları’nın ise 150. yılını kutlayan Darüşşafaka Ailesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, mezunlar, bağışçılar, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 600 kişilik bir kafile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eğitimdeki öncü lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyetin değerlerine olan bağlılıklarını sundu.

Bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 100’ü deprem bölgesinden 220 yeni öğrencinin de katılımıyla Ata’nın huzuruna çıkan Darüşşafakalılar, Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlılıklarını bir kez daha gösterdiler. 19 Ekim Perşembe günü gerçekleşen ziyarette Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç tarafından Anıtkabir Özel Defteri de imzalandı.

Darüşşafaka Cemiyeti olarak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü Ata’nın huzurunda gururla karşıladıklarını belirten Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Yönetim kurulu üyelerimiz, mezunlarımız, bağışçılarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte Anıtkabir'e, Atamızın huzuruna geldik. Bu özel an, Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemesine ve eşitlik mücadelesine olan bağlılığımızı bir kez daha yansıtıyor. Cumhuriyet'in kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bulunmak, Türk eğitim sisteminin değerini anlamamızı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, geçmişimizin mirasını aktarmak için buradayız. Bu etkinlik, tarihî bir dönemi kutlarken aynı zamanda Türkiye'nin daha aydınlık bir yarınına olan inancımızı yansıtıyor. Darüşşafaka Ailesi olarak, eğitimde adaleti ve eşitliği teşvik etmek, toplumumuzu daha güçlü kılmak için kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bu kararlılığımızı pekiştiren bir anı olacak. Atatürk'ün izinde, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak için yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
AK Parti'li Çelik, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadı
AK Parti'li Çelik, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadı
Bilim Dünyası Uyarıyor: Marmara için Beklenen Büyük Deprem Ne Zaman Olacak?
Bilim Dünyası Uyarıyor: Marmara için Beklenen Büyük Deprem Ne Zaman Olacak?
Fazıl Say'ın İsviçre Konserleri Neden İptal Edildi? İşte Detaylar!
Fazıl Say'ın İsviçre Konserleri Neden İptal Edildi? İşte Detaylar!
Narkogüç operasyonlarında 16 kişi yakalandı
Narkogüç operasyonlarında 16 kişi yakalandı
Aşk da Pahalandı! Sevgililere Kötü Haber: Gül Fiyatları Uçtu!
Aşk da Pahalandı! Sevgililere Kötü Haber: Gül Fiyatları Uçtu!
Van Gölü'nde deprem
Van Gölü'nde deprem
Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı! İzmir'de Sismik Hareketlilik Artıyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı! İzmir'de Sismik Hareketlilik Artıyor