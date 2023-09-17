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Darıca’da Trabzon Rüzgârı

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Darıca’da Trabzon Rüzgârı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde ikincisi gerçekleştirilen Gençlik Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde ikincisi gerçekleştirilen Gençlik Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

2. GENÇLİK ŞÖLENİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Darıca Trabzonlular Derneği’nin öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Darıca Gençlik Şöleninde Karadeniz rüzgarı esti. Darıca Dudayev Parkında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

KARADENİZLİ SANATÇILAR

Darıca 2. Gençlik Şöleninde, çeşitli spor branşlarında Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ödüller verildi. Ödül töreninin ardından Karadenizli genç sanatçı Samet Piyaleoğlu sahne aldı. Gecenin sonunda ise Karadenizli Müzik grubu Koliva sahne aldı. Şölene katılan vatandaşlar unutulmayacak bir akşam yaşadı.

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