Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, bırakıldıkları dağlık alanda 3 gün mahsur kalan 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince kurtarıldı. Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen insan tacirleri tarafından bir tekneye bindirildi. Yurt dışı diye Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki dağlık alana bırakılan göçmenler yaklaşık 3 gün burada mahsur kaldı.