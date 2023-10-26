D-Smart Aboneliğini Adım Adım Nasıl İptal Edebilirsiniz? E-Devlet Üzerinden D-Smart Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Türkiye'de dijital yayın alanında öne çıkan D-Smart, geniş bir içerik yelpazesiyle izleyicilere hizmet veriyor. Fakat bazı zamanlarda kullanıcılar D-Smart servisinden vazgeçmek isteyebilirler. Bu rehberde, D-Smart aboneliği nasıl iptal edebileceğinizi detaylıca anlatacağız.

E-Devlet Üzerinden D-Smart Abonelik İptali

E-Devlet portalı, D-Smart aboneliğini kolayca iptal edebileceğiniz online platformlardan biridir. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

E-Devlet sistemine kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın. "Abonelik Fesih Başvurusu" menüsünü bulun. Abonelik detaylarınızı eksiksiz girin. İptal talebinizi onaylayın ve işlemi tamamlayın.

Telefonla D-Smart Abonelik İptali

Aboneliğinizi telefonla da iptal edebilirsiniz. İşte nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgiler:

D-Smart müşteri hizmetleri numarası olan 0850 266 0 266'yı arayın. Müşteri temsilcisine iptal talebinizi belirtin. Size sunulan yönergeleri takip ederek işlemi tamamlayın.

Online Platform Üzerinden D-Smart Abonelik İptali

D-Smart'ın kendi online işlem merkezi üzerinden de abonelik iptal işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

D-Smart online işlem merkezi portalına giriş yapın. "Abonelik İşlemleri" bölümüne tıklayın. İptal talebinizi onaylayarak işlemi sonlandırın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taahhütlü aboneliklerde, taahhüt süreniz bitmeden iptal işlemi yapılamaz.

İptal durumunda kalan taahhüt süresine ilişkin cayma bedeli ödemeniz gerekebilir.

İptal işlemlerinde kimlik ve abonelik bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun.

Ekipman İadesi

D-Smart'tan aldığınız ekipmanları iptal sonrası iade etmeniz gerekmektedir. İptal şartları ve koşullarını anlaşmanızı tekrar kontrol ederek gözden geçirin, böylece ek maliyetlerle karşılaşmamış olursunuz.