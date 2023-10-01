ÇYDD, Usta Sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nu Anma Töreninde: Eğitime Katkısı Yaşamaya Devam Ediyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), sevgili bağışçısı usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nu doğum gününde kabri başında anarak anma töreni düzenledi. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, bu anlamlı etkinlikte hazır bulundular.

Tören esnasında gerçekleştirilen konuşmada ÇYDD Genel Başkanı Yüksel, "Bugün burada Seyfi Dursunoğlu'nun anısını yaşatmak için bir araya geldik. Seyfi Dursunoğlu'nun aramızdan ayrılmasına rağmen, birçok öğrencinin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor" şeklinde ifade etti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; çağdaş yaşam ideallerin ve cumhuriyet temellerine bağlı, eğitim gönüllüsü ve sanatçı Seyfi Dursunoğlu anısına doğumunun 91. yıl dönümünde anma töreni gerçekleştirdi. Dursunoğlu’nun Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dursunoğlu’nun kabrine çiçek bırakan Genel Başkan Yüksel Dursunoğlu’nun sanatçı kişiliği ve eğitime verdiği destek hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Seyfi Dursunoğlu’nun Anısını Yaşatmaya Devam Edeceğiz

Konuşmasında ÇYDD olarak Seyfi Dursunoğlu’nun anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ‘’Seyfi Dursunoğlu, sadece sanat dünyasına değil, eğitim alanına da büyük katkılarda bulunmuş, hayatını eğitime adamış kıymetli bir insandı. Yaşamı boyunca duruşu ve kişiliğiyle tüm sanat camiası için örnek teşkil ediyordu. Aynı zamanda da derneğimizin en değerli bağışçılarından biriydi. Bugün burada Dursunoğlu’nun anısını yaşatmak için bulunuyoruz. Kendisinin de desteklediği çağdaş bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürerek Sayın Seyfi Dursunoğlu’nun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. Kendisi aramızdan ayrılmış olsa da birçok öğrencinin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor’’ şeklinde konuştu.