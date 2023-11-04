Cumhuriyetin 100. yılında ‘Yarınlar benimle mümkün’ diyen gençler ve Sabancı gönüllü mentorları bir araya geldi

Sabancı Topluluğu’nun 2021 yılında başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirdiği ve bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında genişletilen projelere bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyetin 100. yılında ÇİMSA, Enerjisa Enerji, SabancıDx ve Sabancı Üniversitesi ortaklığı ve Bilim Virüsü iş birliği ile hayata geçirilen “Yarınlar Seninle Mümkün” projesi tanıtıldı. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği çatısı altında gerçekleşen program ile yeni nesil yetkinlikler kazanmak isteyen, dijital beceriler ve teknoloji alanında güçlenerek kariyerini planlarken potansiyeline ulaşmak isteyen 500 üniversite öğrencisine ulaşılacak. Programın ilk dönemine dahil olan 100 üniversite öğrencisinin yanısıra, projede rol alan mentorların ve ÇİMSA, Enerjisa Enerji, SabancıDx, Sabancı Üniversitesi’nden üst düzey yetkililerin katıldığı "Yarınlar Seninle Mümkün" projesinin tanıtım toplantısı Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Pelin Erkıralp’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, strateji ve inovasyon danışmanı Mustafa İçil, gençlerle yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka alanında yaşanan son gelişmelerden nasıl faydalanabilecekleri konusundaki deneyim ve öngörülerini paylaştı.

SABANCI GÖNÜLLÜLERİ VE GENÇLERLE ‘TOPLUMSAL FAYDA’YA ODAKLANAN ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Kariyerini planlarken potansiyeline ulaşmak isteyen gençler için hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılarak toplumsal fayda sağlayacak katma değeri yüksek çözümler üretilen atölye çalışmaları düzenlendi. Ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri olan 'deprem' konusunun ele alındığı atölye çalışmalarında, "Yarınlar Seninle Mümkün" projesine dahil olan gençler, depremle ilgili belirledikleri ana problemi çözmek için ekipleriyle birlikte çalıştı. Programa dahil olan mentorların yanısıra Sabancı Gönüllüleri ile tanışan üniversite 3. ve 4.sınıf öğrencileri, katıldıları atölye çalışmalarında ChatGPT ve Midjourney başta olmak üzere üretken yapay zeka araçları kullanarak, deprem öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan sorunlara çözüm olabilecek projeler geliştirdiler.

HEDEF 500 GENCE ULAŞMAK

Üniversite öğrencileri “Yarınlar Seninle Mümkün” projesinde yer alan ‘Öğrenme Programı’ ile; yeni nesil yetkinliklere odaklanan atölye programlarına dahil olarak; eleştirel düşünme, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcılık, liderlik, duygusal dayanıklılık ve duygusal zeka gibi geleceğin iş dünyasında gerekli olan becerileri kazanma ve geliştirme fırsatı bulacak.

"Yarınlar Seninle Mümkün" projesi ile yeni nesil becerileri, dijital yetkinlikleri ve teknolojiyi anlama yolculuğundan sonra üniversite öğrencileri, bilgi edindikleri konularda derinleşecekleri, kariyer vizyonunu oluşturacakları ve Sabancı Topluluğu’ndan 500 deneyimli mentorun dahil olacağı “Mentorluk Programı”nda da dahil olacaklar.

Proje kapsamında yer alan “Gelişim Programı” ile de gençler Sabancı Gönüllüleri’nin veri analitiği, siber güvenlik, modern yazılım geliştirme ve çevik yaklaşımlar, üretken yapay zeka, bulut dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi dijital yetkinlikler ve teknoloji konularına odaklanan webinar’lara ve de Sabancı Topluluğu’nun üst düzey yöneticileri ile buluşmalar serisine katılacak.

Her dönemde 100 gencin katılım sağlayacağı ve 5 dönem planlanan "Yarınlar Seninle Mümkün" projesi ile 500 gence ulaşılması ve program boyunca; 133 saat eğitim ve 2000 saat mentorluk gerçekleştirilmesi hedefleniyo r. Sabancı çalışanlarından oluşan gönüllü mentorlar yıl boyunca gençlere destek olarak, kariyerlerinin ilk adımlarında yol gösterecekler.