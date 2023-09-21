Cumhuriyetin 100. Yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin '100 Yılda Atatürk ve Eğitim' Paneli

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yüceltmeyi ve bu değerlerle birlikte çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kuruluş olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" temalı etkin bir panel gerçekleştiriyor.

Atatürk ve Geleceğimiz: Bilimsel ve Laik Eğitim Anlayışı

Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlü ilkeleri ve devrimleri ile toplumumuzun geleceğini şekillendirme noktasında eşsiz bir rehber olmuştur. Atatürk, "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" bir nesil yetiştirmeyi hedefleyerek, eleştirel düşünebilen ve problem çözebilen bireylerin yetiştirilmesi için bilimsel, laik ve akılcı bir eğitim sistemini savunmuştur. Ancak, yıllar içinde bu eğitim modeli çeşitli sebeplerle zarar görmüş, toplumsal istikrar ve birlik sağlanamamıştır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Cumhuriyet Değerleri ve Eğitimde İnovasyon

ÇYDD, kurulduğu ilk günden itibaren demokratik yöntemlerle çalışarak, bilimsel düşünceyi ve sorgulama yeteneğini geliştiren projeler yürütmektedir. Dernek, Kadıköy Şubesi liderliğinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın, Veli-Der, Adalar Kent Konseyi, İstanbul ve Acarkent Rotary Kulüpleri, Toplumsal Eşitlik Derneği, Adalar ve Beylikdüzü Belediyeleri gibi kuruluşların desteği ile önemli bir eğitim paneli düzenliyor.

24 Eylül 2023: Büyükada'da Gerçekleşecek Etkinlik Detayları

Etkinlik, "100 Yılda Atatürk ve Eğitim" başlığı altında, Anadolu Külübü’nün ev sahipliğinde, 24 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00'da yapılacaktır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, 27. Dönem Ankara Milletvekili ve eğitimci Yıldırım Kaya, Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz ve ÇYDD Gaziosmanpaşa Şube Başkanı öğretmen Özge Çamcı gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer alacaklar.

Çağdaş Eğitim için Toplumsal Dayanışma

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk'ün ilke ve devrimlerini çağdaş eğitim anlayışıyla birleştirerek, toplumsal çözülmeyi önlemeyi ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe sahip olmasının yollarını açmaktadır.

Bu etkinlik, çağdaş eğitim ve toplumsal değerler konusunda farkındalığı artırmak, çözüm yolları sunmak ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yeni nesillere aktarmak adına büyük bir öneme sahiptir.