Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Açıklama: İsrail, Gazze'de insancıl hukuku tam anlamıyla yok sayıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panelde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" olarak nitelendirdi ve Ilan Pappe'nin "Filistin'de Etnik Temizlik" adlı eserine atıfta bulunarak, bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti. Altun'a göre, bu panel ve benzeri etkinlikler, İsrail'in işlediği suçların hukuki, tarihsel ve ahlaki olarak kayda alınması için hayati öneme sahiptir.

İsrail'in Gazze'deki Eylemleri

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemler, etnik temizlik ve soykırım suçları olarak ele alınabilir. Altun, İsrail'in Gazze'de sadece insanları katletmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgenin manevi ve kültürel varlığına da saldırdığını vurguladı.

İsrail'in Uluslararası Hukuka Aykırı Davranışları

İsrail'in eylemleri, Roma Statüsü dahil olmak üzere birçok uluslararası hukuk normuna aykırıdır. Soykırım suçları, sadece toplu öldürmeler değil, aynı zamanda bir halkın maddi ve manevi varlığına yönelik saldırıları da içerir.

Gazze'de Yaşananların Belgelenmesi

Altun, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun Gazze'de yaşananları belgeleme çabasının altını çizdi. Bu çalışmalar, İsrail'in suçlarının "iddia edilen" değil, "somut delillerle ispatlanmış savaş suçları" olarak tescil edilmesine yardımcı olacaktır.

İsrail'in Kültürel Soykırımı

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar, sadece insanlara değil, aynı zamanda camilere, okullara ve diğer kültürel yapıtlara da zarar vermiştir. Bu, bir kültürel soykırımın belirgin örneklerinden biridir.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası toplumun, İsrail'in eylemlerine karşı nasıl bir tutum sergilediği ve bu konuda neler yapılabileceği önemli bir konudur. Dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar, çözüm yolları ve barışçıl müdahaleler konusunda aktif rol oynamalıdır.

Türkiye'nin Pozisyonu

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı net bir tutum sergilemekte ve Filistin halkına destek olmaktadır. Türkiye'nin bu konudaki çabaları ve uluslararası arenadaki pozisyonu, çatışmanın çözümüne katkı sağlayabilir.

Medyanın Etkisi

Medya, bu tür olayların kamuoyuna nasıl yansıtıldığında önemli bir role sahiptir. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme, konunun doğru anlaşılmasını engelleyebilir.

Geleceğe Bakış

Gazze'deki çatışmanın geleceği ve bu durumdan çıkış yolları, uluslararası toplumun ve bölgedeki aktörlerin atacağı adımlara bağlıdır. Barış ve istikrarın sağlanması için somut ve yapıcı çözümler geliştirilmelidir.

"İsrail, Gazze'de insancıl hukuku tam anlamıyla yok sayıyor"

İnsancıl hukukun devletlerin silahlı çatışma anında nasıl kuvvet kullanacağını düzenlediğini ancak İsrail söz konusu olduğunda hukuktan değil, hukuksuzluktan, zulümden, adaletsizlikten bahsedilebileceğini vurgulayan Altun, Gazze'de insancıl hukukun İsrail tarafından tam anlamıyla yok sayıldığının, ayaklar altına alındığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in, ısrarlı ve sistematik şekilde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alması insancıl hukukun açık bir ihlalidir. Yine çeşitli sözleşmelerle yasaklanan fosfor bombası gibi silahların da Gazze'de bilhassa sivil nüfus üzerinde yoğun şekilde kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin de apaçık delili konumundadır.

'Kanıt' kitabında da bugün konuştuğumuz yeni kanıtlar dışında, gerçekten İsrail'in zulümlerine, işlediği soykırım suçuna ilişkin mebzul miktarda görsel ve delil bulmak mümkündür. Bu yüzden de İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılamasında 'Kanıt' kitabındaki delillerin kullanılmasını çok önemsedik, bunun için yoğun çaba sarf ettik. Bugün bizleri hakikat namına gururlandıran bir gelişmeyle, Uluslararası Adalet Divanı'nda Kanıt kitabındaki deliller ve ortaya çıkan yeni delillerin kullanıldığını görüyoruz."

"İsrail'in dezenformasyon kampanyalarına karşı da duyarsız olmamalıyız"

İsrail'in yaptığı katliamları gizlemek için büyük çaba sarf ettiğini, Gazze'ye, Filistinlilere yönelik vahşetini, barbarlığını normalleştirmek için bizzat devlet eliyle yürütülen kapsamlı bir dezenformasyon politikası sürdürdüğünü aktaran Altun, İsrail'in, katliamlara başladığı ilk günden itibaren dezenformasyonlara da başladığına şahit olunduğunu söyledi.

İsrail'in yaptığı katliamları dezenformatif içeriklerle görünmez kılma gayretinde olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Nasıl ki İsrail'in normalleştirmeye çalıştığı vahşiliklerine, barbarlıklarına ve soykırım girişimlerine karşı duyarsız kalmamamız gerekiyorsa, aynı şekilde İsrail'in dezenformasyon kampanyalarına karşı da duyarsız olmamamız gerekiyor. Eğer duyarsızlaşırsak, hakikatin ve doğruların yerini yalanlar ve kurgu haberler alır. Eğer duyarsızlaşırsak, İsrail'in suçlarını normalleştirmiş, cezalandırılmasının da önüne geçmiş oluruz.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak, duyarsızlığa, unutkanlığa ve dezenformasyona karşı ilk günden itibaren teyakkuz halinde olmayı görev bildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'daha adil bir dünya mümkündür' şiarını esas alarak, hakikat bayrağını dalgalandırmayı en önemli misyonumuz olarak bildik, bilmeye de devam ediyoruz."