Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Barış ve güvenlik kalkınmanın temel direkleridir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadelerine göre, Türkiye, yükselen kabiliyetleri ve geniş diplomatik ağı ile küresel politikalarda etkin bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır. Yılmaz, Türkiye'nin, kurumsallaşmış ilişkileri ve siyasi kararlılığı sayesinde, Afrika, Asya ve Latin Amerika'da ve uluslararası ilişkilerde önemli bir sorun çözücü konumda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Diplomatik Ağı ve Küresel Etkisi

Yılmaz, Uganda'nın başkenti Kampala'da gerçekleştirilen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etmiştir. Bu zirvede, katılımcı ülkelerle yapılan aile fotoğrafı ve Yılmaz'ın açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki yerini pekiştirmiştir.

Kampala Zirvesi ve Türkiye'nin Rolü

Kampala'daki Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne hitap eden Yılmaz, Türkiye'nin bu platformda etkili bir şekilde yer almasının önemini ve memnuniyetini dile getirmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, Türkiye'nin küresel sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımını vurgulamıştır.

Türkiye'nin Uluslararası İlişkilerdeki Yeri

Yılmaz'ın ifadelerine göre, Türkiye, NAM hareketinin barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin öncülerinden biri olarak görevini sürdürmektedir. Bu bağlamda, İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne dair Türkiye'nin tutumu, bölge ve dünya barışı için kritik bir öneme sahiptir.

İsrail-Filistin Çatışması ve Türkiye'nin Vizyonu

Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinlilere yaşattığı yıkımla ilgili Türkiye'nin tutumunu açıklamıştır. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin etkin bir çözüm üretememesi karşısında, uluslararası toplumun bu adaletsizliği reddetmesini desteklemektedir. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak görülmektedir.

Türkiye'nin İnsani Yardım Çabaları

Türkiye'nin El Ariş üzerinden Gazze'ye gerçekleştirdiği insani yardım operasyonları, Orta Doğu'daki krizin çözümüne yönelik önemli bir girişim olarak kabul edilmektedir. Yılmaz, bu çabaların, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için kritik olduğunu belirtmiştir.

Türkiye'nin Küresel ve Bölgesel Politikadaki Rolü

Yılmaz'ın ifadelerine göre, Türkiye, Ukrayna'daki savaş gibi küresel güvenlik sorunlarına karşı da aktif bir politika izlemektedir. Türkiye'nin dış politikası, hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, refah ve istikrarın sağlanmasına yöneliktir. Bu bağlamda, Karadeniz Tahıl Girişimi gibi önemli diplomatik girişimler, Türkiye'nin bu amaca olan bağlılığını göstermektedir.

Afrika ile İlişkiler ve Türkiye'nin Vizyonu

Yılmaz, Türkiye'nin "Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" ilkesi doğrultusunda, Afrika kıtasının refah ve istikrarına katkıda bulunma hedefini dile getirmiştir. Bu kapsamda, Sudan, Libya, Somali gibi ülkelerde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması, Türkiye'nin Afrika politikasının önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki bu etkin ve çözüm odaklı yaklaşımı, küresel politikalarda önemli bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırmaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve gelecek hedeflerini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

"Barış ve güvenlik kalkınmanın temel direkleridir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye yükselen kabiliyeti, geniş diplomatik ağı, kurumsallaşmış ilişkileri ve siyasi kararlılığıyla Türkiye Yüzyılına girerken Afrika, Asya ve Latin Amerika'da ve uluslararası ilişkilerde sorun çözücü, sistem iyileştirici ve dönüştürücü bir aktör olarak kalmaya devam edecek. Barış ve güvenlik kalkınmanın temel direkleridir. Hepinizin bildiği gibi terörizm, ortak geleceğimizi tehdit eden, kalkınmanın önündeki küresel zorluklardan biridir. PKK/PYD/YPG/SDG, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide gibi çok sayıda terör örgütüne karşı uzun zamandır aynı anda mücadele vermekteyiz. Tüm terör örgütlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinin başlıca bileşenidir. Bölgemizde barışın ve güvenliğin temin edilmesi için de bu bir gerekliliktir. Ayrıca tüm dost uluslardan topraklarındaki FETÖ mevcudiyetine son vermelerini istiyoruz. Terörle mücadelenin tutarlı ve uzun vadeli uluslararası işbirliği gerektirdiğinin bilincinde olarak, terörle ortak mücadelemizde, terörün tüm biçim ve tezahürlerine karşı küresel düzeyde eyleme geçilmesini teminen ön saflarda olmaya devam edeceğiz."

Uganda tarafından zirve için seçilen "Ortak Küresel Refah İçin İşbirliğinin Güçlendirilmesi" temasının, Türkiye'nin dış ilişkilerindeki vizyonu ve arzusuyla tam olarak örtüştüğüne dikkati çeken Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğiyle, çatışmaların önlenmesi ve barışçıl çözümün Türk dış politikasının önceliği olduğunu kaydetti.

Yılmaz, BM'nin kalbinde yer alan uluslararası toplumun adil, etkili ve güçlendirilmiş çok taraflılık çağrısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sloganından ilham aldığını ifade ederek, daha adil ve hakkaniyetli bir dünyanın mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin, Bağlantısızlar Hareketi üyelerini, dünya çapında sürdürülebilir barış, istikrar ve kalkınma arayışlarında desteklemeye devam edeceğini belirterek, NAM zirvesine ev sahipliği yaptığı için Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye şükranlarını sundu ve tüm delegelere katkılarından dolayı teşekkür etti.