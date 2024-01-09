Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Camii İmamı İle Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda gerçekleşen bir saldırı sonucu yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile moral verici bir görüşme gerçekleştirdi. Bu olay, İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih ilçesinde yaşandı ve büyük bir kamuoyu ilgisini çekmişti.

Cumhur İttifakı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Murat Kurum, saldırının ardından Galip Usta'yı ziyaret ederek ona destek oldu. Kurum'un bu anlamlı ziyareti, İstanbul'daki siyasi ve sosyal dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bu ziyaret sırasında Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yaralı İmam ile bir telefon görüşmesi yapmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmede İmam Usta'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve Rabb'in şifa vermesi temennisinde bulundu.

Görüşmenin samimi ve içten bir atmosferde geçtiği belirtildi. Camii İmamı Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak, kendisinin ve ülkenin korunması için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ile de bir telefon görüşmesi yaparak, İmam Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Özdemir, İmam Usta'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakında normal servise alınacağını belirtti.

Bu olay, İstanbul siyasetindeki birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir gelişme olarak kaydedildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın da hastane ziyaretine katıldıkları bildirildi.

Olay, toplumda büyük yankı uyandırdı ve sosyal medya üzerinde geniş bir yer buldu. Bu olay, toplumsal dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırı sonrası gösterilen hızlı ve etkin tepki, toplumun bu tür olaylara karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.