Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nı Açıkladı: İşte Detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma hedeflerini duyurdu. 12. Kalkınma Planı, Türkiye'nin önümüzdeki beş yılını şekillendirecek olan bir yol haritası sunuyor. İşte planın ana hatları:

1. Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini nitelikli insan kaynağına dayalı bir temel üzerine inşa etmeyi hedefliyor. Bu, güçlü aile yapısının desteklenmesi ve toplumun sağlığının korunmasıyla gerçekleşecek.

2. İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi

Kalkınma Planı, Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve istikrarını ön planda tutuyor. Hedef, yıllık ortalama yüzde 5 büyüme oranını sürdürerek 2028 yılında milli geliri 1 trilyon 589 milyar dolara çıkarmak ve kişi başına geliri 17 bin 554 dolara yükseltmektir.

3. Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim

Dijital dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik, planın bir diğer odak noktasıdır. Türkiye, yeşil ve dijital teknolojileri kullanarak üretkenliği artırmayı ve rekabetçiliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

4. Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre

Kalkınma Planı, Türkiye'nin afetlere karşı dirençli yaşam alanları oluşturmasını ve çevreyi sürdürülebilir bir şekilde korumasını öngörüyor. Bu, ülkenin doğal kaynaklarını ve çevresini koruma amacını taşıyor.

5. Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim

Son olarak, plan adaleti merkeze koyuyor ve demokratik iyi yönetişimi teşvik ediyor. Türkiye'nin geleceği, adil bir toplum yapısına dayalı olarak inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Kalkınma Planı'nın Türkiye'nin geleceği için önemli bir belge olduğunu vurguluyor. Plan, yıllık ortalama yüzde 5 büyüme hedefiyle, 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire ve 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyor. Ayrıca, işsizliği yüzde 7.5'e indirmeyi, mal ihracatını artırmayı, turizm gelirlerini yükseltmeyi ve enflasyonu düşürmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı, ülkenin geleceğini şekillendiren önemli bir belge olarak önümüzdeki yıllarda büyük bir rol oynayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu planın devlet ve millete rehberlik etmesini diliyor.