Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darülaceze, bizim için hem gurur vesilesi hem de ilham kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdiye kadar 30 bini çocuk toplam 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası olan Darülaceze, bizim için hem gurur vesilesi hem de ilham kaynağıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de yapımı tamamlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Darülaceze'yi kurarak kimsesizlerin kimsesi olan bu güzide çatıyı millete ve tüm insanlığa kazandıran Sultan Abdülhamid-i Sani'yi rahmetle yad ettiğini söyledi.

Kuruluşundan bugüne kadar Darülaceze'de emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bizler, dünyada iyilik yapanın ukbada iyilik bulacağına inanan insanlarız. İnancımız bize, insanlığa, özellikle de ihtiyaç sahiplerine faydalı eserler bırakanların amel defterinin vefatlarından sonra bile kapanmayacağını söyler." diye konuştu.

Erdoğan, bundan 128 yıl önce kurulan Darülaceze'nin, işte böyle bir eser olduğunu dile getirerek, "Şimdiye kadar 30 bini çocuk toplam 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası olan Darülaceze, bizim için hem gurur vesilesi hem de ilham kaynağıdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun adeta vücut bulduğu müesseselerin başında Darülaceze yer almaktadır. Burası din, köken, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm düşkünlere kucak açan, sahip çıkan, sığınabilecekleri korunaklı bir çatı olan sembol bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

Darülaceze'nin medeniyetlerinin insana bakışını gösteren en güzel yapılardan olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu çatı altında alicenaplık, diğerkamlık vardır. İnsana sırf insan olduğu için hürmet etme anlayışı vardır. Burada modern kültürün dayattığı 'İnsan, insanın kurdudur' zihniyeti yerine insanı 'eşrefi mahlukat' olarak gören yüce gönüllülük vardır." dedi.

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin yapımında finans desteği sağlayan kuruluşlara teşekkür eden Erdoğan, "Eğer finans kuruluşlarımız bu işin arkasında olmamış olsaydılar biz, burayı bu kadar kısa zamanda yani 1,5 yıl azami oldu, burayı bitiremezdik." şeklinde konuştu.