  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişi Kosova'da yakalandı
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişi Kosova'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nı Açıkladı: İşte Detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nı Açıkladı: İşte Detaylar
Giresun'da sağlık çalışanlarına saldırı
Giresun'da sağlık çalışanlarına saldırı
İstanbul'da Gerçekleşen Konferans, Depremlere Karşı Yeni Bir Dönemi Başlatıyor! Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliyor
İstanbul'da Gerçekleşen Konferans, Depremlere Karşı Yeni Bir Dönemi Başlatıyor! Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliyor
Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
Bakan Fidan Açıkladı: Türkiye Gazze'ye Asker Gönderecek mi?
Bakan Fidan Açıkladı: Türkiye Gazze'ye Asker Gönderecek mi?
Yarın Bu Saatlere Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Yoğun Yağış Geliyor
Yarın Bu Saatlere Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Yoğun Yağış Geliyor