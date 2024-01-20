Çin'deki ‘Gelecek İçin Tohumlar’ programı finalinde iki Türk öğrenci de yarışıyor

Anadolu Ajansı'nın bölgeden geçtiği özel habere göre, üniversite öğrencilerinin bilişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ‘Gelecek İçin Tohumlar’ programının Çin'deki küresel finaline, Türkiye'den iki öğrenci, istismara uğrayan ve disleksi sorunu olan çocuklara yönelik yapay zeka destekli iki projeyle katılıyor.

Küresel ölçekte Huawei tarafından yürütülen ‘Gelecek İçin Tohumlar Programı’ kapsamında, aralarında iki Türk öğrencinin de bulunduğu, 14 ülkeden 22 üniversite öğrencisi, Çin'de büyük final etkinliğinde bir araya geldi. Öğrenciler hem Çin kültürünü tanıma hem de kendi ülkelerinin kültürlerini anlatma fırsatı buldukları programda, yeşil enerji konusunda bilgilendirilirken, yaratıcı düşünme konusunda da danışmanlık eğitimi aldı.

"Programı sosyal medyada gördüm"

Programa, Huawei Türkiye'nin yürüttüğü çalışma kapsamında katılan Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hilal Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada gördüğü programa katılmak için yaptığı başvurunun ardından İstanbul Şile’de 1 hafta süren eğitime katıldıklarını söyledi.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşadıkları tramvayı, erken tanıyla minimize etmek amacıyla proje hazırladıklarını anlatan Güzel, yaptıkları araştırmalarda, cinsel istismara uğrayan 0-7 yaş çocukların, bu durumun farkında olmadıklarını belirlediklerini aktardı. Güzel, Benim Yardımcım (MyCompanion) adını verdikleri proje hakkında şöyle konuştu:

“Yapay zekayı kullanarak hazırladığımız mobil oyunda temel hedefimiz, çocukları bu tür tehlikeli durumlar karşısında bilinçlendirmek, onları korumak ve gerektiğinde doğru yardımı alabilmeleri için eğitim vermek. Çocukların özel bölgelerinin anlatıldığı mobil uygulamayla ya çocuklar kendiliğinden yaşadıkları cinsel istismarı anlatıyor ya da uygulamayı izlerken verdikleri tepkilerden, yaşadıkları istismara ilişkin ebeveynlere uyarı mesajı gönderiliyor.”

Basit ve eğitici bir şekilde hazırladıkları uygulamada kâr amacı gütmeyen organizasyon olarak, potansiyel işbirlikleriyle projeyi finanse etmeyi istediklerini ifade eden Güzel, “Yardım sürecinde, pedagoglar, devlet kurumları ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmayı planlıyoruz” dedi.

"Amacımız disleksi konusunda farkındalık oluşturmak"

"Disleksi için yapay zeka destekli mobil uygulama" projesiyle programa katılan MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Adem Atabağ da hazırladıkları projede, disleksi sorunu bulunan çocukların öğrenme becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Proje için akademisyenlerden de destek aldıklarını anlatan Atabağ, “Bu uygulama sayesinde disleksi sahibi çocuklar, çevrelerindeki objelerin görsellerini çekerek onları kendi hayal dünyalarına ekliyorlar ve bir hikaye üretiyorlar. Yapay zeka ile kendi hayal dünyalarındaki hikayeyi üretmelerine imkan sunarken çeşitli araçlar ve yöntemler ile onların öğrenme becerilerini geliştirmeyi sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Atabağ, Çin'deki etkinlikte hazırladıkları projeye ilişkin danışmanlık hizmeti de aldıklarını ifade ederek, "Benim için asıl önemli olan bu konuya farkındalık oluşturmak. Proje kapsamında görüştüğümüz ailelerin, umutlarının karşılık bulması çok önemli." diye konuştu.