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Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti
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Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni, Ankara'dan geçti.

Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti

Demir İpekyolu olarak adlandırılan, Asya-Avrupa kıtaları arasında kısa, güvenli, ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor.

Çin-Avrupa arasında, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, bu sabah Köseköy'e ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 15276 numaralı tren, saat 10.30'da Köseköy'den yola çıktı, Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a geldi. Burada trenin lokomotif değişimi yapıldı.

Türkiye içinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu, 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varacak tren, daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yüküyle yoluna devam ediyor. Türkiye'de üretilen toplam 1400 soğutucuyu taşıyan trenin, Çin'e yaklaşık 12 günde ulaşması bekleniyor.

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