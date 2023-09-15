CHP Milletvekili Gürer Çiftçi'nin Sorunlarını Anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, yaz boyunda Niğde’nin tüm ilçe ve beldeleri ile çok sayıda köyünü ziyaret ederek, çiftçilerle bir araya geldi ve onların sorun ve taleplerini dinledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ziyaret ettiği her köy ve beldede, üreticilerle yaptığı görüşmeleri tek tek not ederek, bunları Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ayrıca, köy ve beldelerde yaptığı görüşmelerin görüntülerinin yer aldığı kısa bir video derleyip, bu görüntüleri ‘Üretici raporu’ olarak hazırladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hazırladığı üretici raporunda, kiraz, buğday, mısır, domates, pancar, kavun gibi ürünlerin üretim zorluklar ile bu ürünleri yetiştiren çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

İüreticilerin anlattığı sorunlar ve CHP Milletvekili Gürer’in siyasi iktidarı uyaran ve sorunların çözümüne yönelik önermelerde bulundu. Üreticiler;

HASAN ŞAFAK (KİRAZ ÜRETİCİSİ)

“Şu anda dalında kirazla birlikte ağaçları kesmek zorunda kalıyoruz. Kiraz para etmediği için işçi maliyetini bile karşılamıyor.

SÜLEYMAN GÜNEY (BUĞDAY ÜRETİCİSİ)

“20 yıl önce biçer döver tarlaya girdiği zaman, çitçi; koyununu, kuzusunu alır, biçerdöverin önüne kurban keserdi. Şimdi bırakın kurban kesmeyi, çiftçinin nefes alacak durumu kalmadı.

HİMMET BİLGİ (MISIR ÜRETİCİSİ)

“Eskiden mazot ucuzdu, bu kadar zorlanmıyorduk. Şimdi mazot 40 liraya dayandı. Gübre 3 katı arttı. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Tarla var, mecburen ekiyoruz ama böyle giderse hepsini satacağız”

GAZİ ÖZER (KAVUN ÜRETİCİSİ)

“Kavuna bebeğe bakan gibi bakıyoruz. O kadar zor şartlarda yetiştiriyoruz ama tohum gideri, gübresi, serası, damlama sulama sistemi derken gerçekten bebeğe bakar gibi bakıyoruz ama istikrar olmayınca biz kazanamıyoruz. İlk çıkan turfanda kavun para ediyor, sonrası para etmiyor. 3 senedir kavun ekiyorum. İlk iki yıl başa baş çıktı, ama bu yıl zarar ettik, kavun tarlada kaldı.”

İBRAHİM AYHAN (DOMATES ÜRETİCİSİ)

“Bugün domatesi geçen seneki fiyatların altında satıyoruz. Maliyetler geçen seneye göre yüzde 100 artı. Maliyetin altında domates satıyoruz”

SÜLEYMAN ÇAKMAK (PANCAR ÜRETİCİSİ)

“Maliyetler yükseldi. Geçen yıl 250 lira olan işçi yevmiyesi 500 liraya çıktı. Pancar ekili alan azaldı. Gübre fiyatları arttı. Maliyetler arttı.”

ÖMER FETHİ GÜRER (CHP NİĞDE MİLETVEKİLİ VE TBMM TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ)

“Maliyetlerin artması çiftçiyi daha çok borçlandırıyor. Şu anda bankalara çiftçilerin 463 milyar liranın üzerinde kredi borcu var. Faiz artışı çiftçiyi olumsuz etkileyecek. Çiftçinin kullandığı mazotta KDV ve ÖTV derhal düşürülmeli, çiftçiye bir can suyu verilmeli…Milli Gelirin % 1 Çiftçiye verilmeli, çiftçilerin kredi borçlarının faizleri silinmeli, destekler artırılmalı ve zamanında verilmelidir. Tarım ilacı, gübre, tohum, mazot için çiftçiye destek sağlanmazsa yaklaşan ekim döneminde çiftçi zorlanacak. Gübre ve tarım ilacı kısılırsa verim etkilenilecek, ithale daha çok yönelinecek. Cumhurbaşkanı çiftçiye kulak versin. Gidiş iyi gidiş değil. Düşük taban fiyatlar ve destekle çiftçi ayakta kalamaz. O süreç gıdada sorun yaratır” dedi.