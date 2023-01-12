Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğinde Meclis üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
Genel 12.01.2023, 10:51
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası üyeleriyle görüştüğü bildirildi.
Türkiye'de 6 bölge ve 39 ilde örgütlenen Yörük Türkmen Masası üyelerinin, Kılıçdaroğlu'nu 28 Ocak'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılacak, "Büyük Yörük Türkmen Buluşması"na davet ettiği kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, etkinliğe katılmasının beklendiği belirtildi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Namaz Vakti 12 Ocak 2023
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:17
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:03
|Yatsı
|19:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Alanyaspor
|18
|24
|9. Kayserispor
|17
|23
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Gaziantep FK
|17
|19
|12. Ankaragücü
|17
|19
|13. Giresunspor
|17
|19
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4