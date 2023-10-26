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CHP Gençlik Kolları KYK yurdundaki asansör kazası için sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak

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CHP Gençlik Kolları KYK yurdundaki asansör kazası için sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak
Aydın Güzelhisar KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan elim kazada 15 öğrenci yaralanırken 1 öğrenci de hayatını kaybetti. Yurtta kalan öğrencilerin daha önce defalarca kez asansörler hakkında idareye şikayette bulundukları ancak bozuk asansörlerin bir türlü tamir edilmediği ortaya çıktı.

Aydın Güzelhisar KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan elim kazada 15 öğrenci yaralanırken 1 öğrenci de hayatını kaybetti. Yurtta kalan öğrencilerin daha önce defalarca kez asansörler hakkında idareye şikayette bulundukları ancak bozuk asansörlerin bir türlü tamir edilmediği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik’in açıklamaları şöyle:

“Güzelhisar KYK yurdundaki elim kaza hepimizi çok üzdü. Öğrenciler asansörlerin bozuk olduğuyla ilgili yurt yönetime başvuru yapmış, Bakanlığa ve KYK Genel Müdürlüğü’ne sosyal medya üzerinden yazılar yazılmış.

Göz göre göre gelen bu kazaya herhangi bir önlem almayan herkes bu cinayetin ortağıdır. Bir insanı gençliğinin baharında hayattan koparan yetkililer hesap vermelidir.

İl Gençlik Kolları Başkanımız ve MYK üyelerimiz dün geceden beri yurdun olduğu alanda öğrencilerin yanındalar. Milletvekillerimiz ve diğer parti yöneticilerimiz de Aydın’daki süreci takip ediyorlar.

Suç duyurumuzu hazırladık. Başta yurt müdürü, asansörlerin bakımını yapmakla mükellef şirket, KYK Genel Müdürlüğü ve bakanlık yöneticileri olmak üzere olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi olacağız. Bu üzücü olayın son olması için sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. KYK Yurtlarını ölümlerin, mobbingin, zehirlenmelerin, hastalıkların yuvası haline getiren beceriksiz yapılanmanın son bulması gerekiyor.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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