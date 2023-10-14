Cevizoğlu: Erdoğan eylemsel bir Atatürkçüdür

Selim Sırrı Paşa Salonunda okuyucularıyla buluşan AK Parti İstanbul Milletvekili, Yazar ve Gazeteci Hulki Cevizoğlu, ‘Türkiye ve Gündem’ başlıklı söyleşisinde önemli açıklamalarda bulundu.

‘’Türkiye’nin en büyük kitap fuarında bulunmaktan çok memnunum’’ diyerek konuşmasına başlayan Cevizoğlu, “Türkiye ve Gündem başlığı adı altında konuşacağız. Ülkemizde gündem çok değişebiliyor. Son gündem İsrail ile Filistin arasındaki gerilim. Ben Atatürkçü bir insanım. Benim AK Parti’de ne işim var gibi düşünenler var. Atatürk’ün 6 temel ilkesi var. Bu ilkeler şu an AK Parti’de mevcut. Recep Tayyip Erdoğan eylemsel bir Atatürkçüdür. Terörizme karşı durabilen tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Antiemperyalist bir duruş sergiliyor. Dünya beşten büyüktür diyebiliyor. Ve en önemlisi Milli İrade... Milli İrade demek halkın iradesi demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır milli iradeyi arkasına almış bir liderdir. Dünyaya karşı dik durabilen tek liderdir” dedi.

“ESKİ TÜRKİYE YOK”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını değerlendiren Cevizoğlu, “Bugün Gazze’de yaşananları görüyoruz. Nerede bu evrensel insan hakları. Batı kendini insan hakları koruyucusu olarak gösteriyor. Bunu kabul ettirmişler. Batı bu konuda adil davranmıyor. Türkiye ortak bir bildiri yayınladı. Cumhurbaşkanımız çözüm önerisini burada açıkladı. Çözüm; Filistin’in özgür bir ülke olması gerekiyor. İnsani yardımların önü açılmalı ve saldırılar sona ermelidir. Batı bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bunlar hiçbir zaman demokrat olmadılar. Hiçbir zaman demokrasi istemediler. Türkiye son zamanda savunma sanayisini millileştirdi. Eski Türkiye yok. Türkiye artık çok güçlü bir ülke var” ifadesini kullandı.