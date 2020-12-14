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Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 14 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katılıyor.

Aramalarda, kadavra ve iz takip köpeklerinden de yararlanılıyor.

İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi de köy yakınlarındaki Kızılırmak'ta arama yaptı.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarının 14. gününde de kayıp kadına ait bir ize ulaşılamadı.


Anahtar Kelimeler:
Arama çalışmasıÇankırıÇatalelma KöyüKayıpKızılırmakSevim Yıldırım
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