Çankaya Belediyesi ve TEMA Vakfı İşbirliğiyle Düzenlenen İklim Panayırı, İklim Krizine Dikkat Çekiyor

Tema Vakfı ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Küresel İklim Grevi" kapsamındaki İklim Panayırı, dün gerçekleşti. Bu etkinlik, iklim krizine karşı toplumda farkındalık yaratma amacını taşıyordu. Panayır, katılımcılara, özellikle karar alıcılar dahil olmak üzere herkese, "İklim için harekete geç" çağrısını yapma fırsatı sunmuştur.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesi’nde yer alan İnönü Parkı’nda gerçekleşen panayırda iklim ve çevre dostu çalışmalar yürüten 20’yi aşkın Sivil Toplum Kuruluşu yer aldı. Panayırda konuşan Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Serhan Sarıkaya, “Bu dünya bizim, bu dünya hepimizin. Başta İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olmak üzere tüm müdürlüklerimiz, birimlerimiz, çalışanlarımız ve TEMA Vakfı ile daha yeşil bir dünya için çalışmalarımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Küreselleşen sanayi sektörünün getirdiği çevresel felaketlerin yol açtığı iklim krizine karşı gün geçtikçe daha çok bilinçlenen, harekete geçen ve yeşil bir dünya için emek sarf eden bir toplum yaratmak ve gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak mümkün” dedi.

“İklim için harekete geç”

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncaelli de “Biliyorsunuz gezegenimiz ozon tabakasının incelmesinden, verimli topraklarımızın kaybına, arazi tahribatından plastik kirliliğine, biyolojik çeşitlilik kaybından yıkıcı ormansızlaşmaya, susuzluktan hava kirliliğine kadar birçok ekolojik sorunla boğuşuyor. Bunlar sadece birimizin ya da sadece birkaç bölgenin, ülkenin sorunu değil. Bunlar tüm yerkürenin sorunu, hepimizin, yaşamın devamlılığının sorunu” diye konuştu. İklim için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Tuncaelli “Eğer hemen şimdi bir şeyler yapmaya başlamazsak gelecek nesiller iklim krizinin en kötü sonuçlarına katlanacaklar. Atmosferimizin dengesini bozup küresel sıcaklık artışlarına yol açan karbondioksit gazı en çok fosil yakıtlar sebebiyle atmosferimize karışıyor. Fosil yakıtlar sadece bununla kalmıyor, ülkemiz özelinde kömür için Akbelen gibi ormanlarımız yok ediliyor, arazilerimiz topraklarımız tahrip ediliyor. Tam da bu sebeple fosil yakıtlardan çıkılması, yerine temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturulması için çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyor, ‘iklim eylemi hemen şimdi’ diyoruz” şeklinde konuştu.

“Atölyeler hem renk kattı hem de farkındalık yarattı”

Panayır boyunca stantlarda 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken atölyeler yapıldı. TEMA Vakfı tarafından kurulan stantlarda çocuklara yönelik “İklim değişikliğini tanıyalım”, “İklim değişikliğine dur de!”, “Büyüklere mesajlar”, “İklim için tasarlıyoruz” temalı 4 atölye gerçekleşti. Ayrıca panayırda stantları bulunan Sivil Toplum Kuruluşları düzenledikleri atölyelerle iklim krizine dikkat çekti ve çevrenin korunmasına dair farkındalık yarattı. Atölyelerin ardından gerçekleşen Beden Perküsyonu etkinliği ile panayır katılımcıları dans etti. Panayır, sanatçılar Alaz Pesen ve Çağrı Çetinsel’in konserleri ile son buldu.