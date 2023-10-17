Cani Baba Tutuklandı! Esra Erol Programı İhbar Kabul Edildi

Ayşe Yalçın, Esra Erol'da programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. 17 yıllık eşi Caner Yalçın'dan boşanmak istediğini dile getiren Ayşe Hanım, kendisinin ve 2 çocuğunun eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlattı.

Şiddetin Acımasız Yüzü

Ayşe Hanım, eşi Caner Yalçın'ın 15 yaşındaki kızına uyguladığı işkenceyi gözyaşları içinde anlattı. '15 yaşındaki kızımın canına kasteden eşim Caner'den oğlum Y.Y’ı kurtarmak istiyorum' diyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları adeta kan dondurdu.

Kızının Hayatına Karşı Tehlike

Ayşe Hanım, '15 yaşındaki kızım M.Y. erkek arkadaşı olduğu için elleri, ayakları ve ağzının bağlandığını ve işkence gördüğünü belirtti. Elinde bıçak ve benzin bulunan Caner Yalçın, kızına zarar verme tehdidiyle Ayşe Hanım'ı korku içinde bıraktı. Ancak Ayşe Hanım, cesaretiyle kızını bu korkunç durumdan kurtardı.

Caner Yalçın'ın İtirafları

Tüm bu iddiaların ardından Caner Yalçın canlı yayına bağlandı ve kızına işkence uyguladığını kabul etti. Esra Erol ise 'Bu kadar ağır bir işkence insan dünyadaki hiçbir canlıya, hele kendi çocuğuna asla uygulayamaz. Bu canavarca bir his.' diyerek isyan etti. Ünlü sunucu canlı yayında emniyet ekiplerine seslenerek ihbarda bulundu.

Esra Erol'un programı ihbar kabul edildi ve Caner Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşe Yalçın ve çocukları için adaletin tecellisi sağlanmış oldu.