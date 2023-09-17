Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde 37 Afgan Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyon sonucunda, Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'a bağlı Kösedere köyünde düzenlediği operasyonla, 11'i kadın, 10'u erkek, 16'sı çocuk olmak üzere toplamda 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği bildirildi.

Operasyon sırasında S.K. ve N.Z. isimli iki kişi, insan kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alındı. Ayrıca, insan kaçakçılığı için kullanılan S.K'ya ait bir römorkör, iki bot ve bir bot motoru da yediemin otoparkına teslim edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, operasyonun detayları hakkında daha fazla bilgi vermedi, ancak olayın soruşturulduğunu belirtti.