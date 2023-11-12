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Büyükçekmece'de etrafa palayla saldıran şüpheli yakalandı

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Büyükçekmece'de etrafa palayla saldıran şüpheli yakalandı
Büyükçekmece'de elindeki palayla yoldan geçenlere saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de elindeki palayla yoldan geçenlere saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 10 Kasım'da Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçe kapısından dışarı çıkan A.T, henüz bilinmeyen nedenle elinde bulunan palayla yoldan geçen bazı kişilere saldırdı.

Palayla kendilerine doğru koşan kişiyi görenler, kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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