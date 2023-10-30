Büyük Şehirler Alarmda! 36 Saatlik Afrika Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak

Türkiye'nin en büyük metropollerine bir uyarı geldi: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, 36 saat boyunca etkilenecek sıcak hava dalgasının merkez üssünde olacak. Meteoroloji uzmanları bu dönemde yüksek sıcaklık artışı bekliyor.

Türkiye Geneli Etkilenecek

Bu sıcaklık artışı sadece büyük şehirlerle sınırlı değil. Tüm yurt genelinde, 1,5 gün boyunca hissedilecek bir sıcaklık dalgalanması bekleniyor. Bu süre zarfında, milyonlarca vatandaşın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den Son Duyurular

Sonbaharın etkilerini hissetmeye başladığımız şu günlerde, meteoroloji sektöründen yeni bir uyarı geldi. Yaz sıcaklıklarının geride kalmasının ardından, Türkiye'ye yönelik bir sıcak hava dalgasının geldiği belirtildi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa özellikle bu dalgalanmadan etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor.

36 Saatin Detayları

Sonbaharın serin rüzgarlarını aramızda hissettiğimiz bu dönemde, Türkiye'ye yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Yaz boyunca birçok kez etkisini gösteren bu dalga, özellikle kuraklıkla mücadele eden ülkemiz için ek bir zorluk oluşturabilir. Gelen bilgilere göre, Afrika'dan esen bu sıcak hava dalgası 36 saat boyunca etkisini sürdürecek.

Hava Durumu Tahminleri

Hava Forum'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre; 3 Kasım Cuma akşamından itibaren Türkiye genelinde yaz sıcaklıklarının etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Tahminlere göre cumartesi günü İstanbul'da 28, İzmir'de 30, Ankara'da 26 ve Bursa'da 31 derecelere kadar sıcaklık artışı bekleniyor.