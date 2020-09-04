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Bursa'da polis müşteri gibi iletişime geçtiği hırsızları yakaladı

Bursa'da polis müşteri gibi iletişime geçtiği hırsızları yakaladı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çalıntı mal sattığı tespit edilen kişilere müşteri gibi davranan polis, şüphelileri yakaladı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına aldı.

Zanlıların çalınan bazı malzemeleri sosyal medyada sattıklarının tespit edilmesi üzerine ekipler, bu kişilerle müşteri gibi iletişime geçti.

Önce kent merkezinde bir adres veren zanlılar, buluşmaya az bir zaman kala adres değiştirerek, polislerin alıcı oldukları ürünleri Kumsaz'da teslim etmeyi önerdi.

Buluşma noktasına giden ekipler, önce pazarlık yapıp daha sonra kimliklerini göstererek, zanlıları suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan iki zanlının verdiği adreslerde, çok sayıda televizyon ve ev eşyası ele geçirilirken, çalıntı ürünler sahiplerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.


Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkPolis
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