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Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Genel 04.10.2022, 06:59
BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, komşular arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Yargı Sokak'ta, komşular arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kadir A. evinden aldığı tabancayla komşusu Mesut Kılınç'ı ayağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlı ise bir süre sonra Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince yakalandı.
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