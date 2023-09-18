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Bursa'da Faciadan Dönüldü: Bursa-İzmir Güzergahı Dinamit Yüklü Kamyon

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Bursa'da Faciadan Dönüldü: Bursa-İzmir Güzergahı Dinamit Yüklü Kamyon
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan kamyon devrildi. Doğanköy mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, sebze yüklü olan ve Naci A. tarafından kullanılan 16 EJL 05 plakalı kamyona çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri hızla sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Bursa-İzmir kara yolu, yetkililerin yaptığı incelemelerin ardından ulaşıma açıldı.

Kaza Detayları

Doğanköy mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, sebze yüklü olan ve Naci A. tarafından kullanılan 16 EJL 05 plakalı kamyona çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri hızla sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi. Kaza sebebiyle İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi kavşağına gelerek sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Ulaşım Normalleşti

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, Bursa-İzmir kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yolda kalan bazı araçlar da Bursa Şehir Hastanesi kavşağına kadar ters istikamette giderek, buradan farklı güzergahlara yönlendirildi.

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