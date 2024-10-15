Şikayetvar verilerine göre, burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri 2024 yılında yüzde 753 oranında artış gösterdi. 2023'te 516 olan şikayet sayısı, 2024'te 4 bin 403'e yükseldi. Özellikle Eylül 2024 itibarıyla şikayetlerdeki artış oranı yüzde 573 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı... Çözüm platformu Şikayetvar, burs vaadiyle dolandırıcılık verilerini açıkladı. Buna göre şikayetler son bir yılda yüzde 753 arttı. Öğrenciler en çok kişisel bilgilerinin çalınmasından endişeli.

Kişisel bilgilerin kötüye kullanılması: Kimlik ve banka bilgileri kötüye kullanılarak mağdurlar adına hesap açma, kredi çekme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bu durum, mağdurlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.

“Burs vaadiyle dolandırıcılık” konusunda platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle:

Burs vaadiyle kişisel bilgilerimi aldılar

"Bir vakıf burs başvurusu vaadiyle kimlik numaramı, doğum tarihimi ve IBAN numaram gibi kişisel bilgilerimi 14.10.2024 tarihinde aldı. Bu bilgilerim ile açılabilecek herhangi bir hesap vb gibi şeylerde sorumluluk bana ait değil. Islak imzamın olmadığı hiçbir şeyi kabul etmiyorum, etmeyeceğim."

IBAN'a 105 TL para göndereceklerini söylediler

“Eylül 2024'de burs başvurusu yaptım. Sonra bana SMS üzerinden geri dönüş sağladılar. Bursunuz onaylanmıştır, aşağıda verilen numaraya WhatsApp üzerinden 'isim, soy isim gönderin' diye. Bir uygulama üzerinden 18 yaşından küçük olduğum için anne ve babamın yüz onaylama, kimlik bilgileri ve adres bilgilerimiz alındı. Bana inanmaları için IBAN atmam gerektiğini, IBAN'a 105 TL para göndereceklerini ve benim de onlara 100 TL göndermem gerektiğini söylediler. Açıklamaya karşılıksız burs kaydı yazarak ilettikleri IBAN'a para atmamı söylediler. Bundan sonraki ıslak imzasız ailemin adına çekilecek kredi, başka birisinin üzerine tapu geçirme, banka ile ilgili yapılacak işlemleri kabul etmiyoruz. Herhangi bir şey yapılırsa haberim yoktur ve benimle alakası yoktur. WhatsApp uygulaması üzerinden yazdım ve aradım ama hiçbir geri dönüş alamadım. Normalde 10 Ekim tarihinde bursumun yatacağını söylemişlerdi. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bana ait değildir."