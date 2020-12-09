Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili görmek hayal kırıklığı
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili...
Nisan ayına göre günlük vaka sayısı 5 kattan fazla arttı
Nisan ayına göre günlük vaka...
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 31...
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal...

Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, Çavdır ilçesi Bayır Mahallesi'nde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 46 sikke, 2 ok ucu, 31 obje olmak üzere toplam 79 parça eser ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Anahtar Kelimeler:
BurdurGölhisarOperasyonTarihi Eser
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.