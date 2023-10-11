Bu Virüs Komşuda 20 Can Aldı! Bize de gelecek mi?

Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.