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Bu Virüs Komşuda 20 Can Aldı! Bize de gelecek mi?

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Bu Virüs Komşuda 20 Can Aldı! Bize de gelecek mi?
Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Son bir haftada 5 yeni vakanın teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemi vurgulandı.

Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi makamlarda bir açıklama yapılmadı.

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