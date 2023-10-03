Bu İlçede Çay Hala 1 TL

Ekonomik zorluklarla mücadele eden Maltepeli vatandaşlara yönelik olarak Maltepe Belediyesi'nin başlattığı destek kampanyası "Çay 1 TL" yıl sonuna kadar sürecek. Bu kampanya, vatandaşların büyük ilgisini çektiği için ağustos ayından itibaren devam ediyor.

Vatandaşlar Neden Bu Kampanyayı Seviyor?

Bu özel kampanya, sosyal belediyecilik anlayışıyla Maltepeli vatandaşların sosyal hayattan kopmalarını engelliyor. Bu sayede, vatandaşlar güvenli, temiz ve kaliteli bir ortamda ekonomik fiyatlarla hizmet almanın keyfini yaşıyorlar.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Yerler

"Çay 1 TL" kampanyası sadece belirli mekanlarda geçerli. Bu mekanlar arasında Zümrütevler Mahallesi'nde Seyirtepe Sosyal Tesisleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kafesi, Küçükyalı'da Maltepe Kitap Sevgi kafe ve Altayçeşme Mahallesi'ndeki Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi bulunuyor.

Ekonomik Fırsatlarla Sosyal Hayatın Tadını Çıkarın

Maltepe Belediyesi, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına duyarsız kalmıyor ve onlara uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunarak sosyal hayata katılımlarını teşvik ediyor. "Çay 1 TL" kampanyası da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Maltepeli vatandaşlar, belirtilen tesislerde hem ekonomik fiyat avantajından faydalanacak hem de kaliteli ve hijyenik bir ortamda sosyal hayatın tadını çıkaracaklar.