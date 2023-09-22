British Council'ın Finanse Ettiği Türkiye-İngiltere Kültürel İş Birlikleri: Yaratıcı Projeler ve Etkinlikler

British Council Türkiye ve İngiltere Arasındaki Kültür-Sanat İş Birliklerini Güçlendiriyor

British Council, Türkiye ve İngiltere arasında kültürel ve sanatsal iş birliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği hibe programıyla bu yıl 11 yenilikçi projeyi destekliyor. Toplamda yaklaşık 3.5 milyon TL'lik finansal kaynak ile Adana, Ankara, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve İzmir şehirlerinde, çeşitli sanat dallarını içeren etkinlikler düzenleniyor.

Hibeden Yararlanan Kültürel ve Sanatsal Oluşumlar

Bu hibe programı kapsamında seçilen 11 kuruluş, British Council'ın Türkiye ve İngiltere'deki yaratıcı iş birliklerini teşvik eden hibe çağrısına yanıt vermişlerdir. Etkinlikler, Eylül 2023 ve Mart 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Yaratıcı İş Birlikleri Programının Amacı ve Kapsamı

Programın genel amacı, görsel sanatlar, film, tiyatro, performans sanatları, yaratıcı ekonomi, tasarım, mimari ve müzik gibi farklı alanlarda Türkiye ve İngiltere arasında yaratıcı iş birliklerini desteklemektir. 'Yaratıcı İş Birlikleri' programıyla, bu iki ülke arasında yenilikçi ve kapsayıcı sanatsal üretimler teşvik edilmektedir.

Çeşitli Şehirlerde Gerçekleşecek Etkinlikler ve İş Birlikleri

Eylül ayında Bozcaada Caz Festivali ile başlayan etkinlikler, Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek. Örneğin, İstanbul'da MitosBoyut Yayınları'nın 'Ekoloji, Tiyatro ve Sosyal Adalet' temalı atölye çalışmaları ve konuşmaları, ekoloji ve sosyal adalet üzerinden sanatsal üretimleri teşvik edecek.

Farklı Alanlardaki Etkinlikler ve Projeler

Ankara'dan Uçan Süpürge Vakfı, 25-26 Ekim tarihlerinde Eskişehir'de, kadın ve toplumsal cinsiyet konularını ele alacak bir film festivali düzenliyor.

İzmir'den Ege Üniversitesi ve İngiltere'den Ceyda Tanc Dance, dans üzerinden cinsiyet ve eşitsizlik konularını tartışacak.

İstanbul'dan fam° ve İngiltere'den Agents for Change, yaratıcı endüstride çeşitliliği artırmayı hedefleyen bir proje üzerinde çalışıyorlar.

Sosyal Fayda ve Kapsayıcılık Odaklı Projeler

Çukurova Üniversitesi'nin 'Suriye'nin Tedarikçileri' adlı dijital projesi, Suriyeli mültecilerle yaratıcı görsel çalışmalar gerçekleştirecek. Deprem Dayanışma Derneği'nin Hatay Samandağ'da gerçekleştireceği 'Dayanıklılığı Üretmek' projesi, kadınları güçlendirmeyi ve kültürel canlanmayı amaçlıyor.