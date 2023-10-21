Bosphorus Boat Show Pendik'te Başladı

Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, MarinTurk İstanbul City Port Pendik'te kapılarını açtı. Fuarın açılışına YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, GİSBİR Başkanı Murat Kıran, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Yıldız Holding Kiralama ve Marinalar Genel Müdürü Fahir Çam, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz katıldı. ED Fuarcılık tarafından organize edilen YATED Fuarcılık iş birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 21-29 Ekim 2023 tarihlerinde GİSBİR'in ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda; lüks tekne ve yatların yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojiler de sergileniyor. 150'nin üzerinde firmanın katıldığı fuarda 500'den fazla yerli ve yabancı marka temsil ediliyor. 500'ün üzerinde tekne, deniz severlerin beğenisine sunulurken Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gerçekleştirilen fuarda sergilenen teknelerin toplam değeri ise 10 milyar TL'yi aşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FUARI

Fuarın bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 büyüdüğüne dikkat çeken Dilek Soydan, "Fuarımızın tek çatı altında toplanmış olması başarıyı da beraberinde getirdi. Türkiye'nin deniz üzerindeki tek ve en büyük fuarını yapıyoruz. Çünkü, denizde 400' den fazla, karada 100'den fazla tekne sergiliyoruz." dedi. MarinTurk İstanbul City Port Pendik marina olarak böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Fahir Çam, "Bosphorus Boat Show'da yüzlerce, birbirinden değerli dünya devi marka var. 50 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Fuar sayesinde milyarlarca liralık ciro elde ediliyor. Böylesi büyük rakamlar ve hacim, hepimizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

'YÜZÜNCÜ YIL COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞACAĞIZ'

YATED öncülüğünde Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin destekleri ve ED fuarcılık iş birliği ile sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiğini kaydeden Murat Bekiroğlu, "Fuarımız, özlediğimiz ihtişamlı yapısına kavuştu. Sektörümüz; hiç kimseye faydası olmayan cılız organizasyonlarda buluşuyor, geniş kitlelere ulaşamıyordu. Ciddi bir fuar karmaşası da söz konusuydu. Bu karmaşaya son vermek adına nihai bir çözüm olarak ortaya çıkan 'Bosphorus Boat Show' markamız deniz fuarının yanı sıra kara fuarı olarak da organize edilecek. Yine, burada olduğu gibi sektör bileşenlerini ve deniz severleri tek çatı altında tek bir fuarda buluşturacak. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına denk gelen fuarımızda, Cumhuriyet Bayramı'mızı tüm katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle birlikte en coşkulu şekilde kutlama fırsatı bulacağız. 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

SEKTÖRE ÖZEL ALAN İSTEĞİ

Bosphorus Boat Show'un dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul'da düzenlendiğinin altını çizen Murat Kıran da şunları söyledi: "Fuarımız İstanbul için de önemli bir kazanım. Yerli ve yabancı konuklarımızın bu güzel ortamda bir araya gelerek iyi bir sinerji yaratacaklarına inanıyorum. Başta Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği olmak üzere bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum." Sektörün; yatların sergilenebileceği ve aynı zamanda üretim aşamasını alıcılara showroom gibi sunabilecekleri özel bir üretim kompleksine ihtiyacı olduğunu dile getiren Tamer Kıran da "Oda olarak gerek yurt içi ve yurt dışı müşterilerin kolay ulaşımı gerekse diğer lojistik amaçları uygun, yeterli büyüklükte olan bir alanın bu sektöre uzun süreli tahsisi veya kiralanmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması hususundaki taleplerimizi devletimizin ilgili kademelerinde her fırsatta gündeme getiriyoruz. Talep ve arzı gözeterek, ülkemizin yat turizmi rekabet gücünü sürdürebilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Bu önemli talebin karşılanması hususunda da odamızın ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmaları sürüyor." dedi

FUARIN EN GÖZDE TEKNELERİ

345 milyon TL'lik yelkenli

Fuarın en pahalı ve en büyük teknelerinden biri Tuzla'da Mengi Yay tersanesinde üretilen 42 metrelik NB 99 L' AQUILA 2 isimli yelkenlide, 1 adet master kabin, 4 adet de misafir kabini bulunuyor. 4 adet de mürettebat kabininin bulunduğu yelkenlinin fiyatı 11,5 milyon Euro (345 milyon TL).

Fuarın en pahalılarından

Yenilenen yarı-deplasman SD serisi tekne, fuarın dikkat çekenleri arasında yer alıyor. 27 metrelik tekne, 8,5 milyon Euro'luk (260 milyon TL) satış fiyatıyla fuarın en pahalı tekneleri arasında bulunuyor. 4 kabinli, 8 kişinin rahatlıkla konaklayabildiği teknenin Türkiye'deki ilk gösterimi Pendik Marina'daki Bosphorus Boat Show'da yapılıyor.

VIP kabinli 240 milyon TL

26,92 metre uzunluğunda ve 6,31 metre genişliğindeki Riva 88' Folgore'nin değeri 240 milyon TL. Tekne önünde çift kişilik VIP kabin, iskele tarafında çift kişilik bir misafir kabini ve sancak tarafında iki tek kişilik toplamda 4 kabini yer alıyor.

50 metrekarelik terasa sahip

18,67 metre uzunluğa sahip Arcadia Sherpa 1 adet master kabin 1 adet de misafir kabinine sahip. 2,5 milyon Euro'luk (75 milyon TL) teknede 50 metrekarelik bir teras bulunuyor. 5,58 metrelik genişliğe sahip teknede 6 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor.

Yerli üreticiler 'samba' yaptı

Yerli üretim Samba Powerboats, fuarın en dikkat çeken yerli üretimleri arasında yer alıyor. Bir kabini olan teknenin, arka bölümünde geniş bir oturma alanı bulunuyor. 8,65 metrelik teknenin satış fiyatı ise 105 bin Euro (3 milyon TL). Tekne denizde 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Fuarın 'gezen' Hollandalısı

Tender 27 isimli yerli üretim gezi teknesi fuarda ilgi gören tekneler arasında yer alıyor. Uzunluğu 8,35 metre olan gezi teknesinin satış fiyatı ise 70 bin Euro'dan (2,1 milyon TL'den başlıyor. 60 kilometre hıza ulaşabilen Hollanda markası olan tekne, Türkiye'de Tuzla'da üretiliyor.

100 bin TL'ye deniz bisikleti

Deniz bisikletleri ve deniz scooter'ları da sergilenen ürünler arasında yer alıyor. Fiyatları 3 bin Euro'dan başlıyor 18 bin Euro'ya kadar çıkıyor.